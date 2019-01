Британските депутати очаквано не подкрепиха сделката за брекзит на премиера Тереза Мей с Брюксел.

Предложеното споразумение беше отхвърлено с огромно мнозинство - 432 „против” срещу едва 202 гласа „за”.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер изрази съжаление за резултата от днешното гласуване в парламента в Лондон.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn