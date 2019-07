Борис Джонсън ще е новият министър-председател на Великобритания, съобщи Би Би Си.

Той ще заеме поста и на лидер на Консервативната партия и така ще застане начело на правителството. Общо 160 хил. членове на партията гласуваха. Джонсън получи подкрепата на 92,153 от тях.

„Изключителна чест и привилегия” – така описа длъжността си новият премиер. За него е било удоволствие да работи за кабинета на вече бившия премиер Тереза Мей и се възхищава на страстта и решителността, с които тя е действала.

Втори в надпреварата остана външният министър Джереми Хънт. Той получи подкрепата на 46 656 членове на партията. Джонсън определи министъра като пример за добри идеи, които, шеговито, обеща да открадне.

Тереза Мей написа в социалната мрежа „Туитър”: „Поздравления! Сега трябва да работим заедно, за да осъществим брекзит, който да е полезен за страната и да държим Джереми Корбин (лидерът на опозицията) извън правителството. Имаш пълната ми подкрепа”.

