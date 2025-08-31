Учени предупреждават, че две от най-често използваните болкоуспокояващи в света може да водят до антибиотичната резистентност. Това показват резултатите от проучване, публикувано в престижното медицинско списание Nature: Antimicrobials and Resistance

Става дума за ибупрофен и ацетаминофен (познат още като парацетамол), които милиони хора по цял свят приемат ежедневно за главоболие, болки, температура и други неразположения.

Австралийски изследователи твърдят, че тези активни съставки могат да направят бактериалните инфекции по-трудни за лечение и по-смъртоносни, защото намаляват ефективността на антибиотиците. И двата препарата се предлагат в България без рецепта.

В лабораторни експерименти учените установили, че когато бактериите E.coli са изложени едновременно на антибиотика ципрофлоксацин и на ибупрофен или ацетаминофен, те мутират по-бързо, растат по-интензивно и развиват силна резистентност не само към този антибиотик, но и към други лекарства от различни класове.

Изследването обхванало и други активни съставки в лекарства, сред които: диклофенак (за артрит), фуроземид (за високо кръвно налягане), метформин (за диабет), аторвастатин (за понижаване на холестерола), трамадол (силно обезболяващо), темазепам (сънотворно) и псевдоефедрин (деконгестант). Те не съдържат ибупрофен или ацетаминофен, но са били включени, за да се провери как различни популярни лекарства взаимодействат с антибиотици.

Експерти определят антибиотичната резистентност като глобална здравна катастрофа: всяка година около 1,27 милиона души умират заради инфекции, които не се повлияват от лечение. Според американския Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ годишно се регистрират около 2,8 милиона случая на антибиотично-резистентни инфекции, като над 35 000 души губят живота си.

Д-р Риети Вентер, микробиолог и водещ автор на проучването, коментира: „Антибиотичната резистентност вече не е свързана само с употребата на антибиотици. Това изследване е ясен сигнал, че трябва да обръщаме внимание и на начина, по който други лекарства взаимодействат с тях. Особено уязвими са възрастните хора в домове за грижа, които често приемат едновременно антибиотици и болкоуспокояващи.“

Тя уточнява, че резултатите не означават, че хората трябва да спрат да използват ибупрофен или ацетаминофен, но е необходимо повече внимание и прецизност при комбинирането им с антибиотици. „Трябва да погледнем отвъд простите двукомпонентни взаимодействия и да анализираме сложната мрежа от лекарства, които пациентите приемат всекидневно“, допълва Вентер.

