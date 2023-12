Боевете в Ивицата Газа ескалираха през изминалата нощ. Продължава офанзивата на израелските сили срещу бойците на „Хамас“.

Вашингтон наложи вето на искането на Съвета за сигурност на ООН за незабавно прекратяване на огъня. То беше подкрепено от 13 държави от 15-членния Съвет.

Единствено Съединените щати гласуваха против, а Великобритания се въздържа. Вашингтон се противопоставя на прекратяване на огъня, тъй като смята, че това би било от полза само за „Хамас“.

Терористичната организация осъди ветото на САЩ върху проекторезолюцията на Съвета за сигурност на ООН, настояваща за незабавно хуманитарно прекратяване на огъня в Газа, заяви високопоставен представител на палестинската ислямистка групировка, цитиран от Ройтерс.

Представителят на "Хамас" определи стъпката на Вашингтон като "неетична и нехуманна".

„Възпрепятстването от страна на САЩ на приемането на резолюция за прекратяване на огъня представлява пряко съучастие заедно с окупатора в убийството на палестинци и извършаването на още масови убийства и етническо прочистване“, каза представителят на политическото бюро на "Хамас" Езат ар Решик.

След като в началния си етап офанзивата беше насочена срещу северната част на Ивицата Газа и град Газа, то сега израелските военни достигнаха до южния град Хан Юнис.

Според здравните власти в палестинския анклав най-малко 17 487 души са загубили живота си от началото на войната след 7 октомври. 1200 души са загинали в Израел заради атаката на „Хамас“ в пограничните кибуци.

С всеки изминал час се влошава хуманитарната катастрофа в Ивицата Газа, където около 2 милиона души са останали без дом и заклещени малкия крайбрежен анклав с недостиг на храна, вода, медицински грижи, гориво и убежища.

A humanitarian nightmare is engulfing the people of Gaza.



I invoked Article 99 of the @UN charter, because we are at a breaking point, with a high risk of the total collapse of the humanitarian support system in Gaza, with devastating consequences.https://t.co/Qp1IVfwS2J