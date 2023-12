Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш задейства член 99 от Хартата на организацията с призив за незабавно спиране на огъня в Близкия изток. Механизмът е използван само 9 пъти досега и цели да привлече вниманието на Съвета за сигурност към всеки въпрос, който застрашава международния мир и сигурност.

For first time ever, @antonioguterres invokes Article 99 of UN Charter, urging Security Council to help avert a humanitarian catastrophe in Gaza. Appealing for humanitarian ceasefire, he says civilian population must be spared from further harm. https://t.co/vOFMPASWkQ pic.twitter.com/KxOG5isEmV

Този драматичен ход на ръководителя на ООН е явен израз на неговото разочарование от Съвета за сигурност и им напомня за техните отговорности.

Той иска да накара Съветът за сигурност да призове за хуманитарно прекратяване на огъня и да се събере още тази седмица. Мнозинството от членовете на съвета подкрепят прекратяване на огъня, но Съединените щати, съюзник на Израел и постоянен член с право на вето, не го правят. Мотивът е, че това би било от полза на терористите от "Хамас", предава Би Би Си.

