Близо 400 натровени деца след безплатен училищен обяд

Близо 400 деца са се натровили, след като са яли безплатен училищен обяд. Инцидентът е станал в западната провинция Бенгкулу в Индонезия и е най-тежкият случай на масово хранително отравяне досега, свързан с програмата на президента за безплатна храна в училищата.
В Бенгкулу деца на възраст от 4 до 12 години са били откарани спешно в местна болница с оплаквания от стомашни болки миналия четвъртък, според видеоклип, разпространен от местното правителство.
Властите ще започнат разследване на причината за заболяването, заяви заместник-губернаторът на провинцията Миан.
„Временно ще преустановим дейността на тази кухня, докато разследваме къде са пропуските. Това е от компетенцията на екипа за разследване на BGN (Националната агенция по хранене) и властите“, добави той.
Държавният глава Прабово Субианто стартира програмата за безплатна храна за деца и бременни жени през януари, но инициативата беше помрачена от масово хранително отравяне в различни част на архипелага. Засегнати са стотици хора.
Миналия месец 365 души се разболяха след ядене на безплатна училищна храна в Централна Ява. Лабораторните резултати показаха, че натравянето е резултат от лоши санитарни условия.
От стартирането си програмата за безплатни училищни хранения бързо се разраства и вече обхваща над 20 милиона бенефициенти. Властите планират до края на годината те да достигнат 83 милиона, като за тази година са отделени около 10,52 милиарда долара по програмата.
