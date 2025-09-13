dalivali.bg
Фестивалът „Квартал“ празнува 10 години: София има своя исторически център
На кой въпрос Иван Маджаров от „Златната лига“ на „Стани богат“ иска всички хора да знаят отговора?

Renew Europe за Благомир Коцев: Злоупотреба с превантивно задържане. Без доказателства трябва да бъде освободен

В памет на загиналите мотористи: Масово нощно каране в София тази вечер

Служители на Тръмп свързват ваксините срещу COVID-19 със смъртта на деца

Николай Василев за "счетоводните шмекерии" на държавата: Ние в комунизъм ли живеем в момента?

Кремъл обяви „пауза“ в преговорите за мир между Русия и Украйнa

Цяла година воден режим: Жителите на с. Недан перат, мият и се къпят с туби

Областният управител на Плевен: Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж, това не е магическа пръчка

С VR очила в парка в Белица преживявате как мечките живеят на свобода, а след това и как са поробвани

Светът

Бившият иконом на принцеса Даяна: Разпадането на брака на Хари и Меган е „неизбежно“

Той разказва, че Меган Маркъл е искала „главна роля“ в британското кралско семейство

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:45 ч. 13.09.2025 г.

Бившият кралски иконом Пол Бърел разказва как Меган Маркъл е искала „главна роля“ в британското кралско семейство и как разпадането на брака ѝ с принц Хари е „неизбежно“.

Пол Бърел разкрива тайните на кралския живот в интервю за Daily Mail Royals Channel.

От слуга на кралица Елизабет II през 1976 г. до иконом на Чарлз и Даяна през 1987 г., а след това и изключителен иконом на Даяна от 1992 г. до нейната преждевременна и трагична смърт през 1997 г., Бърел има изключителен поглед върху живота на ключови членове на британското кралско семейство.

Снимка: Instagram/officialpaulburrell

„Не мисля, че Меган някога е смятала да бъде поддържаща актриса. Мисля, че тя искаше да бъде звезда“, казва той.

Принц Хари е готов да се помири с баща си крал Чарлз III и кралското семейство

В новата си книга „The Royal Insider: My Life with the Queen, the King and Princess Diana“, Бърел пише: „Тя искаше да бъде звездата, но винаги щеше да бъде на второ място след бъдещата кралица Катрин“.

Снимка: Instagram/officialpaulburrell

„Макар Меган да искаше да бъде знаменитост, тя не искаше да се съобразява с правилата на Уиндзор. Като американка, тя се мъчеше да разбере културата на кралската институция с нейните правила и протоколи“, посочва още бившият кралски иконом.

Снимка: Getty Images

По-нататък в сензационната си книга Бърел пише, че разпадането на брака на Хари и Меган е „неизбежно“.

Развивайки тази тема в интервюто за Daily Mail, той казва: „Мисля, че двете култури, които се събраха в брака на Хари и Меган, имат разлом по средата и смятам, че един ден той ще се разшири“.

Отвориха капсулата на времето на принцеса Даяна, затворена през 1991 година (СНИМКИ)

„Помислете си. Хари идва от този много натоварен свят на кралското семейство, където има много за вършене. Дори в свободното си време той можеше да играе поло и да прави каквото си поиска. Сега той седи в Монтесито, върти палци и си мисли: „Какво да правя сега? Каква е моята роля? Къде е моята работа?“, добавя Бърел.

Снимка: Ройтерс

По думите на бившия иконом на британското кралско семейство тази менталност ще „изчерпи“ херцога на Съсекс.

„Докато Меган се издига в Netflix към каквото и да прави, мисля, че това няма да е достатъчно за нея, нито за Хари“, коментира Бърел.

Тръмп няма да депортира принц Хари: Според него той си има достатъчно проблеми с Меган Маркъл

„Тя просто ще си тръгне и следващата ѝ стъпка ще е да стане милиардерка, защото има милиони, така че защо да не стане милиардерка?“, отбелязва той.

Снимка: Getty Images

В прогноза, която би разбунила духовете в Бъкингамския дворец, Бърел добавя, че Меган може дори да „се насочи към политиката“.„Защо да не стане губернатор на Калифорния?“, загатва той.

