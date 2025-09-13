Бившият иконом на принцеса Даяна: Разпадането на брака на Хари и Меган е „неизбежно“

Бившият кралски иконом Пол Бърел разказва как Меган Маркъл е искала „главна роля“ в британското кралско семейство и как разпадането на брака ѝ с принц Хари е „неизбежно“.

Пол Бърел разкрива тайните на кралския живот в интервю за Daily Mail Royals Channel.

От слуга на кралица Елизабет II през 1976 г. до иконом на Чарлз и Даяна през 1987 г., а след това и изключителен иконом на Даяна от 1992 г. до нейната преждевременна и трагична смърт през 1997 г., Бърел има изключителен поглед върху живота на ключови членове на британското кралско семейство.

Снимка: Instagram/officialpaulburrell

„Не мисля, че Меган някога е смятала да бъде поддържаща актриса. Мисля, че тя искаше да бъде звезда“, казва той.

В новата си книга „The Royal Insider: My Life with the Queen, the King and Princess Diana“, Бърел пише: „Тя искаше да бъде звездата, но винаги щеше да бъде на второ място след бъдещата кралица Катрин“.

Снимка: Instagram/officialpaulburrell

„Макар Меган да искаше да бъде знаменитост, тя не искаше да се съобразява с правилата на Уиндзор. Като американка, тя се мъчеше да разбере културата на кралската институция с нейните правила и протоколи“, посочва още бившият кралски иконом.

Снимка: Getty Images

По-нататък в сензационната си книга Бърел пише, че разпадането на брака на Хари и Меган е „неизбежно“.

Развивайки тази тема в интервюто за Daily Mail, той казва: „Мисля, че двете култури, които се събраха в брака на Хари и Меган, имат разлом по средата и смятам, че един ден той ще се разшири“.

„Помислете си. Хари идва от този много натоварен свят на кралското семейство, където има много за вършене. Дори в свободното си време той можеше да играе поло и да прави каквото си поиска. Сега той седи в Монтесито, върти палци и си мисли: „Какво да правя сега? Каква е моята роля? Къде е моята работа?“, добавя Бърел.

Снимка: Ройтерс

По думите на бившия иконом на британското кралско семейство тази менталност ще „изчерпи“ херцога на Съсекс.

„Докато Меган се издига в Netflix към каквото и да прави, мисля, че това няма да е достатъчно за нея, нито за Хари“, коментира Бърел.

„Тя просто ще си тръгне и следващата ѝ стъпка ще е да стане милиардерка, защото има милиони, така че защо да не стане милиардерка?“, отбелязва той.

Снимка: Getty Images

В прогноза, която би разбунила духовете в Бъкингамския дворец, Бърел добавя, че Меган може дори да „се насочи към политиката“.„Защо да не стане губернатор на Калифорния?“, загатва той.

