Битката за Покровск продължава. Според руското министерство на отбраната украинците са започнали да се предават. Киев отхвърли твърдението.

От украинската армия заявиха, че са подобрили позициите си в града, но ситуацията остава сложна. Украйна и Русия си нанесоха и взаимни въздушни удари по енергийни обекти тази нощ. Киев удари петролен тръбопровод, а Москва- украински обект за производство на газ.

По-рано беше съобщено, че руските сили за противовъздушна отбрана снощи свалиха 98 украински дрона над територията на Русия, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Единадесет дрона, включително шест, които се били насочили към руската столица, са били свалени над Московска област, каза още ведомството.

Министерството добави, че руските войски са осуетили опит на украинските специални сили да прехвърлят войници с хеликоптер в обсадения град Покровск. По думите му всички 11 украинци на борда на хеликоптера са загинали.

Снимка: Ройтерс

Два украински военни източника снощи казаха, че Киев е изпратил специални сили да се сражават в Покровск, а Москва заяви, че нейните войски са обградили украинските подразделения.

Снощната украинска атака с дронове е причинила експлозии и е преустановила работата на руски нефтопровод в региона на Москва, каза от своя страна украинското военно разузнаване.

При атаката са били унищожени тръбопроводи за бензин, дизел и авиационно гориво за руската армия, написа военното разузнаване в публикация в „Телеграм“.

Междувременно руска атака е предизвикала пожар в украински обект за добив на газ в Полтавска област, казаха украинските служби за спешна помощ.

Снимка: Ройтерс

Руските сили засилиха ударите си по енергийните съоръжения на Украйна през последните месеци и са атакували газовата инфраструктура най-малко осем пъти от октомври насам, посочи държавната енергийна компания на Украйна „Нафтогаз“.

Агенция Ройтерс посочва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.

Снимка: Ройтерс

