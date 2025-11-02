Бил Гейтс от години е един от най-гласовитите поддръжници на действия срещу глобалното затопляне. В книгата си от 2021 г. How to Avoid a Climate Disaster („Как да избегнем климатична катастрофа“), той предупреждаваше, че до средата на века климатичните промени могат да бъдат толкова смъртоносни, колкото COVID-19, а до 2100 г. – „пет пъти по-смъртоносни“.

В нов блог пост съоснователят на Microsoft изненадващо омекоти тона си по темата за климатичната криза, съобщи уебсайтът „PC Mag“. В него Бил Гейтс заяви: „Въпреки че климатичните промени ще имат сериозни последици – особено за хората в най-бедните страни – те няма да доведат до края на човечеството.“

Сега той смята, че „апокалиптичната риторика“ не помага.

„За съжаление, тази гледна точка кара климатичната общност да се фокусира прекалено върху краткосрочни цели за намаляване на емисиите и отвлича ресурси от по-ефективните действия за подобряване на живота в един затоплящ се свят,“ пише Гейтс.

Според него бедността и болестите остават най-сериозните заплахи за човечеството.

„Главната ни цел трябва да бъде предотвратяването на страданието – особено сред хората в най-тежки условия, в най-бедните държави. Разбирането на това ще ни помогне да насочим ограничените си ресурси към интервенции, които ще имат най-голям ефект", посочва Гейтс.

Гейтс признава, че новата му позиция може да разгневи екоактивистите и че мнозина ще го нарекат „лицемер“ – включително заради собствения му въглероден отпечатък.

„Да, знам, че някои ще ме обвинят в лицемерие заради въглеродния ми отпечатък – който компенсирам чрез легитимни въглеродни кредити – или ще твърдят, че омаловажавам климатичната заплаха. Но не е така,“ подчертава той.

Гейтс настоява, че климатичните промени остават сериозен проблем, който трябва да се решава паралелно с други глобални предизвикателства като маларията и недохранването.

„Всяка десета от градус, която предотвратим, е от огромна полза – стабилният климат прави живота по-добър за всички.“

Гейтс обръща внимание, че най-бедните хора на планетата получават под 1% от помощите, отпускани от богатите държави – а тези средства дори намаляват.

„Ако искаме да извлечем най-голяма полза от всеки похарчен долар, трябва да насочим усилията към помощ за най-уязвимите,“ пише той.

Той припомня, че е критикувал администрацията на Доналд Тръмп по-рано тази година заради съкращения на хуманитарната помощ.

В дългия си пост Гейтс посочва, че повишаването на температурите вече е неизбежно:

„Дори при умерени действия срещу климатичните промени, се очаква до 2100 г. средната температура на Земята да бъде с между 2°C и 3°C по-висока от тази през 1850 г.“

Той обаче вижда и поводи за оптимизъм – технологиите като електрическите автомобили, слънчевата и вятърната енергия вече намаляват въглеродните емисии.

Въпреки това Гейтс смята, че светът трябва да се научи да живее на по-гореща планета.

В навечерието на конференцията COP30, Гейтс отправи послание:

„Нужно е стратегическо пренасочване – да приоритизираме действията, които имат най-голямо значение за човешкото благосъстояние. Това е най-добрият начин да гарантираме, че всеки човек ще има шанс за здрав и пълноценен живот – независимо къде е роден и какъв климат ще наследи.“

С новия си тон Бил Гейтс не отрича климатичната криза, но настоява тя да се разглежда в контекста на човешкото развитие и бедността, а не като „край на света“.

За него реализмът, а не паниката, е пътят към ефективни решения: по-малко апокалиптични прогнози – и повече практически действия в помощ на най-уязвимите.

