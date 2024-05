Един от убитите полицаи оставя след себе си съпруга и две деца, които е трябвало да празнуват своя 21-ви рожден ден два дни след инцидента.

Вторият убит полицай, който е на 34 години, оставя след себе си съпруга, която е бременна в петия месец.

Тримата ранени служители са на възраст 48, 52 и 55 години.

„Всичко – абсолютно всичко ще бъде направено, за да се открият извършителите на това подло престъпление“, коментира г-н Дюпон-Морети, добавяйки, че извършителите са „хора, за които животът няма стойност“.

Те ще бъдат открити и наказани "по начин, който е пропорционален на престъплението", добави министърът на правосъдието.

1st video of the attack in which 3 French prison guards were killed today



Another 3 guards were seriously wounded after 4 men armed with Kalashnikovs rammed their van while transporting a gang leader from one prison to another



The gang leader Mohamed “The Fly” managed to escape pic.twitter.com/g1MxRMElGb