„Без повече брадати военнослужещи“: Край на „политическата коректност“ и повишения на расова основа в американската армия

Тръмп заяви, че ще уволни всеки един от ръководните кадри в армията, ако не му хареса

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:59 ч. 30.09.2025 г.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет свика днес стотици американски висши офицери на среща, за да обяви директиви за войските, които включват „неутрални по отношение на пола“ или „мъжки“ стандарти за физическа годност, както и прекратяване на либералната култура във въоръжените сили. 

Хегсет каза, че американските въоръжени сили са повишили твърде много командни кадри на базата на грешни основания като раса, квоти за пол и „исторически прецеденти“. 

„Ерата на политически коректното, прекалено чувствително лидерство, което не наранява чувствата на никого, приключва веднага на всички нива", обяви министърът, цитиран от БТА. Той отбеляза, че облекчава дисциплинарните правила и отслабва защитата срещу случаи на тормоз във въоръжените сили.

Американската армия планира масивно увеличение в използването на дронове

В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще се срещне с високопоставени американски военни лидери и че ще уволни всеки един от тях, ако не му хареса: „Ще се срещна с генерали, адмирали и лидери, и ако някой не ми хареса, ще го уволня още там“. По-късно днес американският президент ще посети военната база в Куонтико, щата Вирджиния, където се очаква да произнесе реч. 

Досега никой служител на американската администрация не е разяснил целта на срещата, която ще се състои на фона на политическото възстановяване на контрола над американските въоръжени сили, състоящо се в разполагането на Националната гвардия в редица американски градове и чистката на висши офицери.

Хегсет разкритикува подбора на военните и го определи като „десетилетия на упадък“, причинени от политиката за насърчаване на многообразието и приобщаването в американските войски. „Глупави и безразсъдни политически лидери избраха грешните насоки и се отклонихме от правилния път. Станахме „Министерство на либерализма“.

Гейовете в армията на САЩ няма да се прикриват

Той добави, че всички физически нормативи за служба в американските въоръжени сили ще бъдат приравнени с тези за "мъжете" и подчерта важността на подготовката според военните стандарти. „Времето на непрофесионалния външен вид приключи. Без повече брадати военнослужещи", заяви Хегсет пред присъстващите, които го слушаха смълчани.

