Протестни шествия срещу Доналд Тръмп в цяла Америка. Демонстрациите се провеждат под надслов „Без крале”.

Според телевизия CNN демонстрации е имало в 2500 големи и малки градове.



В тях са се включили милиони американци, които недоволстват от управленските решения на президента за орязване на социални разходи и от антиекологичните мерки.

Снимка: Reuters





Демонстрациите започнаха през юни в знак на протест срещу “управленското поведение на Тръмп като крал”.

В Ню Йорк десетки хиляди се събраха по улиците до обяд. Протести имаше и в столицата Вашингтон, както и в Бостън, Атланта, Чикаго, Лос Анджелис и много други градове. В Питсбърг, Пенсилвания, хиляди хора излязоха по улиците, съобщи репортер на ДПА.

Митинги са се провели в по-малки градове като Бетезда в района на Вашингтон и окръг Сарасота във Флорида.

Снимка: Reuters

На уебсайта на "Без крале" се твърди, че администрацията на Тръмп "изпраща маскирани агенти" по улиците на САЩ, тероризира общности и арестува хора без издадени заповеди.

Организаторите на протестите също така обвиняват президента, че застрашава изборите, премахва здравните и екологични мерки и позволява на милиардерите да печелят, докато много семейства се борят с нарастващите режийни разходи.

Снимка: Reuters

"Президентът смята, че управлението му е абсолютно, но в Америка нямаме крале", заявяват протестиращите.

В средата на юни за първи път се проведоха протести под наслова "Без крале", в които участие взеха няколко милиона души.

Снимка: Reuters

