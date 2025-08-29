През март 2024 г. 143 жени от Гренландия съдят датското правителство за нарушаване на човешките им права. Всяка от тях иска обезщетение от 300 000 датски крони - приблизително 40 000 евро.

Когато са били тийнейджърки - през 60-те и 70-те години на миналия век, на тях са им поставяни спирали, без никой да информира нито тях, нито родители им.

Ная Либерт е на 14 години, когато датски лекар поставя спирала в матката ѝ в гренландския град Маниитсок.

„Усещането беше такова сякаш в мен забиваха ножове“, разказва Либерт в подкаста Spiralkampagnen по датската телевизия DR.

Всички момичета от класа на Либерт са били изпратени в болница през 1976 г., където са им поставени спирали за контрацепция. Родителите им не са били информирани.

Точно както на Либерт и на нейните съученички, на хиляди жени от Гренландия са поставяни спирали в онези десетилетия, разказва RTL.

По това време Дания отговаря за здравеопазването в Гренландия. Много от жените сега разказват, че процедурата е била извършена без тяхното съгласие.

Преди дни - на 27 август, датският премиер Мете Фредериксен се извини от името на Дания на засегнатите жени.

„Не можем да променим случилото се. Но можем да поемем отговорност“, заяви Фредериксен.

Снимка: Ройтерс

Извинение дойде и от премиера на Гренландия Дженс-Фредерик Нилсен.

Това се случва дни преди публикуването на дългоочаквано разследване за спиралите. То трябва да излезе през септември.

Публикация за спиралите във Фейсбук от 2017 г. на Ная Либерт предизвиква реакциите и на много други жени.

В нея Ная описва какво ѝ се е случило в болницата в Маниитсок през 1976 г. Оттогава все повече гренландски жени споделят за подобни преживявания.

За да разберем какво точно се е случило, трябва да се върнем в 1953 г. Тогава Гренландия става част от Кралство Дания.

Снимка: Cemag Care

Правителството на Копенхаген решава да модернизира острова. Датски лекари са изпратени в Гренландия, за да подобрят здравеопазването.

Подобрените медицински грижи в Гренландия водят и до по-голям брой на оцелелите новородени.

Повечето бебета излизат скъпо на датската държава – трябва да се строят детски градини и още повече датски лекари да бъдат изпратени в Гренландия.

Вътрематочните спирали, използвани в Гренландия по това време, са били много по-големи от медните и хормоналните спирали, използвани днес. Те са били от пластмаса, трудни за поставяне и неподходящи за жени, които никога не са раждали.

„Беше ад. Носех чуждо тяло в себе си в продължение на години“, спомня си Ная Либерт, която все още не е била сексуално активна, когато ѝ поставят спиралата. Тогава тя е на 14 години.

„Датската държава ми отне невинността“, казва тя пред DR .

Телевизионният водещ коментира, че момичетата и жените дори не са знаели какво се случва с тях по време на гинекологичните прегледи.

Смята се, че 4500 жени и момичета са били засегнати между 1966 и 1970 г. Бившият министър-председател на Гренландия Муте Б. Егеде определи скандала със спиралите като „геноцид“, посочва "Гардиън".

Премиерът на Дания Мете Фредериксен коментира, че случаят е „източник както на гняв, така и на тъга за много гренландци и много семейства в Гренландия. И това естествено оказва влияние върху възприятията за Дания“.

Правителствата на Дания и Гренландия ще работят заедно, "за да се поучат и да се справят с конкретните последици от мрачните глави в нашата обща история“, отбеляза Фредериксен.

Експертна група проучва евентуални нарушения на правата на човека във връзка със скандала със спиралите. Очаква се изводите да бъдат представени през януари.

