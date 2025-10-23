dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 20°
15 Разкъсана облачност 20°
16 Незначителна облачност 20°
17 Разкъсана облачност 20°
18 Незначителна облачност 18°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
Светът

Белгия заплашва да блокира помощта за Украйна: „Няма да плащаме риска сами“

Белгийският премиер настоя страната му да получи гаранции за споделено носене на риска при използването на замразените руски активи

Снимка: X/Kaya Kalash

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:03 ч. 23.10.2025 г.

Белгия, където са замразени повечето руски активи в Европа, днес заяви отново какви са условията ѝ за използването им в помощ на Украйна, като каза, че ако не ѝ бъдат дадени гаранции, ще се противопостави на обсъждането на този въпрос, включен в дневния ред на днешната среща на ЕС в Брюксел, предаде Франс прес.

„Искам пълно споделяне на риска“, каза при пристигането си на срещата белгийският премиер Барт де Вевер, като подчерта, че ако възникне проблем, „последиците не могат да бъдат носени само от Белгия“.

„Ако парите трябва да бъдат върнати, (ще е необходимо) всяка страна членка да даде своя принос“, така че Белгия да не трябва да носи този риск сама, изтъкна той.

Освен това той поиска отпускането на активи, съхранявани в други страни, които са съюзници на Украйна.

ЕС с нов пакет от сакции срещу Москва: Край на дългосрочните договори за руски газ

„Знаем, че има огромни суми от руски средства в други страни, които си мълчат по този въпрос“, отбеляза белгийският лидер.

„Ако тези три изисквания, които смятам, че са напълно разумни, бъдат изпълнени, тогава можем да продължим напред. В противен случай, ще направя всичко по силите си на европейско ниво, както и на национално ниво, политически и юридически да блокирам това решение“, категоричен бе Де Вевер.

САЩ санкционираха „Лукойл“ и „Роснефт“ и призоваха Москва за незабавно примирие

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Ученици ограбвали и изнасилвали учителката си в продължение на месеци

Ученици ограбвали и изнасилвали учителката си в продължение на месеци

Евакуираха столичен мол

Евакуираха столичен мол
САЩ санкционираха „Лукойл“ и „Роснефт“ и призоваха Москва за незабавно примирие

САЩ санкционираха „Лукойл“ и „Роснефт“ и призоваха Москва за незабавно примирие
Бойко Борисов: Да се спре с този цирк, още днес да върнат колите и шофьорите на Радев

Бойко Борисов: Да се спре с този цирк, още днес да върнат колите и шофьорите на Радев

Задържаният за тройното убийство говори трудно, не признава. Оцелялото дете избягало със спукан череп

Задържаният за тройното убийство говори трудно, не признава. Оцелялото дете избягало със спукан череп
Тази сутрин
Снимка: Български песни оттекнаха в сърцето на Брюксел (ВИДЕО)
Български песни оттекнаха в сърцето на Брюксел (ВИДЕО)
Снимка: Кражба в сърцето на Париж: Защо Лувърът не успя да опази накити за 88 млн. евро?
Кражба в сърцето на Париж: Защо Лувърът не успя да опази накити за 88 млн. евро?
Снимка: Как се отразява изучаването на съвременна литература на учениците?
Как се отразява изучаването на съвременна литература на учениците?
Лице в лице
Снимка: Пламен Панайотов и Елена Поптодорова - гости в "Лице в лице"
Пламен Панайотов и Елена Поптодорова - гости в "Лице в лице"
Снимка: Сигурност в училищата
Сигурност в училищата
Снимка: Охрана и безопасност в моловете
Охрана и безопасност в моловете
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система