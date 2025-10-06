Белгийските министри на правосъдието и на миграцията ще пътуват тази седмица до Косово и Албания за преговори, свързани с възможността за разтоварване на белгийската затворническа система, съобщиха местни медии.

Предвижда се белгийските представители да разговарят със своите колеги от двете балкански държави, за да се потърси възможност Белгия да прехвърля затворници, осъдени за престъпления и без право на престой в ЕС. Белгия е готова да наеме килии или да инвестира в строежа на нов затвор в Косово или Албания за тази цел.

Белгия страда от постоянен недостиг на места в затворите, а двете балкански държави са одобрени като възможно място за прехвърляне на осъдени, сочи решение на белгийските служби за миграцията и убежището. Броят на затворниците в Белгия е общо 13 000 (при 11 000 места за настаняване), като 4400 са лишените от свобода с нередовни документи за престой.

Белгийските власти настояват, че всеки чужденец без право на престой, извършил престъпление, трябва да напусне страната - да бъде върнат в своята родина или да бъде изпратен в затвор извън Белгия.

Отбелязва се, че белгийските власти се стремят да използват примера на Дания, сключила подобно споразумение с Косово за прием на затворници през 2021 година. Допълва се, че първите затворници по това споразумение ще бъдат прехвърлени през 2027 г., а дотогава датските власти ще инвестират над 200 млилиона евро, за да може 300 места в косовския затвор да отговарят на датските изисквания.

Белгия ще се опита да постигне също принципна договореност част от средствата на косовски и албански престъпни групи, осъдени от белгийското правосъдие за разпространение на наркотици, да бъдат предадени на белгийския бюджет. Пояснява се, че спрямо албански престъпни групи са приключени осем дела, по които са отнети 160 милиона евро.

