Сам Ривърс, басист и съосновател на американската ню метъл банда Limp Bizkit, е починал на 48-годишна възраст, предаде Би Би Си.

Групата сподели тъжната новина в пост в социалните мрежи, определяйки Ривърс не само като "просто нашия басист", а като "душата в звука".

"От първата нота, която изсвирихме заедно, Сам внесе светлина и ритъм, които никога няма да бъдат заменени", пишат членовете на групата. Причината за смъртта на музиканта не се уточнява.

Сам Ривърс се присъединява към групата, когато е само на 18 години. Той е братовчед на барабаниста Джон Ото, който го кани да стане част от формацията, малко преди Limp Bizkit да започнат да свирят по клубовете в Джаксънвил, Флорида.

Освен с характерните тежки бас линии, Ривърс има принос и в аранжимента и композицията на редица песни на Limp Bizkit.

Sam Rivers, the founding bassist of Limp Bizkit, has died aged 48. pic.twitter.com/w9iMfhFGZN — IGN (@IGN) October 19, 2025

Той участва активно в създаването на албумите Significant Other (1999) и Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000). По-късно започва да се занимава и с музикална продукция.

Малко известно е, че Сам е бил тур-басист на групата Sleepkillers, която основава заедно с Деймиън Стар от Puddle of Mudd. Проектът съчетава тежък алтърнатив рок и индустриални елементи, показвайки по-мрачната му музикална страна.

Снимка: Getty Images

Феновете го описват като интелигентен, уравновесен и концентриран музикант, който държи групата заземена дори в хаоса на славата.

