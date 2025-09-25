България пое ръководството на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) с ясна визия за следващите месеци. В Ню Йорк министърът на външните работи Георг Георгиев бе домакин на работен обяд на външните министри от формата и представи акцентите на българското председателство.

„Събираме се в ключов момент, когато председателството на София съвпада с подготовката за 30-годишнината на ПСЮИЕ през 2026 г. – важен етап, който подканва както за размисъл върху миналото, така и за по-нататъшни действия за по-добро бъдеще на региона“, заяви Георгиев в обръщението си.

Според него ПСЮИЕ вече три десетилетия доказва, че е водеща платформа за диалог, изграждане на доверие и сътрудничество между столиците на Югоизточна Европа.

Снимка: Министерство на външните работи

„Дори в сложни времена той насърчава единството, сигурността, стабилността и смислените партньорства“, подчерта българският външен министър.

Георгиев представи и четири основни приоритета на председателството:

Европейска интеграция – подкрепа за разширяване на ЕС, добросъседство, зачитане на основните права и върховенство на закона.

Конкурентоспособност и човешки капитал – стимулиране на сътрудничество между академични среди, наука и предприемачество, с фокус върху младите хора, дигиталната трансформация и иновациите.

Регионална свързаност и енергийна устойчивост – насърчаване на зелена инфраструктура, модерни транспортни и енергийни коридори и инвестиции в устойчиви индустрии.

Укрепване на устойчивостта срещу хибридни заплахи.

„София ще ръководи ПСЮИЕ с твърда ръка, следвайки мотото „Компас към стабилност, сигурност и устойчивост“. Този компас отразява балансиран и далновиден подход, основан на споделена отговорност и колективна амбиция“, заяви министърът.

На срещата, посветена на темата „30 години ПСЮИЕ: Навигация в бъдещето чрез регионална стабилност, сигурност и устойчива трансформация“, присъстваха и представители на Европейската служба за външна дейност, както и генералният секретар на Съвета за регионално сътрудничество Амер Капетанович.

Георгиев заключи, че приоритетите на София целят „да се надгради наследството на ПСЮИЕ чрез практически инициативи, приобщаващ диалог и устойчиво регионално лидерство“.

