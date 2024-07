"Ние сме Съединените американски щати – няма нищо, което да не можем да направим, ако го направим заедно. Просто трябва да помним кои сме. Посветих президентството си на доказването на това и ще продължа да го правя днес, утре и всеки ден, в който имам честта да бъда Ваш президент“.

We are the United States of America – there's nothing we can't do if we do it together.



We just have to remember who we are.



I’ve dedicated my presidency to proving that, and I'll continue to do so today, tomorrow, and every day that I have the honor of being your president.