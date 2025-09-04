Автомобил се вряза в група деца в Берлин

Автомобил се вряза в тълпа от хора в Берлин. Сред тях е имало и деца, съобщават германските медии.

Според първоначалните данни един човек е сериозно ранен, а няколко деца са с леки наранявания. За момента се смята, че инцидентът е бил случаен.

Според "Билд" колата се е врязала в група от 15 деца. Тяхната придружителка е била по-тежко ранена и е транспортирана в болница.

Инцидентът е станал около 13:10 часа местно време.