Автомобил се вряза в група деца в Берлин

Автомобил се вряза в тълпа от хора в Берлин. Сред тях е имало и деца, съобщават германските медии.
Според първоначалните данни един човек е сериозно ранен, а няколко деца са с леки наранявания. За момента се смята, че инцидентът е бил случаен.
Според "Билд" колата се е врязала в група от 15 деца. Тяхната придружителка е била по-тежко ранена и е транспортирана в болница.
Инцидентът е станал около 13:10 часа местно време.
