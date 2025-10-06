Австралийската полиция иззе оръжия и отне разрешителни за огнестрелни оръжие на десетки граждани с политически възгледи, отхвърлящи властта на правителството, предаде „Асошиейтед прес“.

Анализатори свързаха акцията със смъртоносната стрелба през август в източния щат Виктория, при която двама полицаи бяха убити от поддръжник на конспиративни теории. Заподозреният за убийствата, 56-годишният Дези Фрийман, все още е на свобода. Твърди се, че той е убил двама полицаи, влезли в провинциалния му имот със заповед за обиск.

Фрийман е заподозрян в убийството на старши детектив Нийл Томпсън и старши полицай Вадим Де Уарт-Хотарт, както и в раняването на един полицай. След стрелбата следователи в Западна Австралия се основаха на приетия през миналата година закон за оръжията, въвел по-строги мерки, за да засекат собственици на оръжия в своя щат, които според тях са имали сходни възгледи с Фрийман.

„Мисията на тази акция беше ясна - да потвърдим и проверим нашата разузнавателна информация за това кой би могъл да изповядва идеологии за суверенитет на гражданите тук, в Западна Австралия“, каза пред репортери полицейският комисар на щата - полковник Бланч, цитиран от БТА. Публикации в социалните медии и информация от собственици на оръжия са били използвани за разпознаването на набелязаните при операцията хора.

Полицейски служители посетиха 70 имота в разстояние на пет дни в края на миналия и в началото на този месец, като конфискуваха 135 огнестрелни оръжия и спряха или отнеха 44 лиценза за оръжие, поясни Бланч. Следователите се позоваха на законова разпоредба, която позволява само на този, който отговаря на стандарта за "годен и подходящ“, да притежава разрешително за оръжие.

„Ако сте заявили съвсем ясно, че не спазвате законите на Западна Австралия, установени от парламента, тогава няма как да бъдете подходящ и коректен човек“, посочи полицейският комисар.

Разяснявайки полицейската акция, той отбеляза, че през последните три години шестима полицаи в четири щата са били застреляни от граждани, което според него е „без прецедент“ в Австралия.

През 2022 г. двама полицаи бяха застреляни от християнски екстремисти в селски имот в щата Куинсланд. Тримата стрелци, в този случай теоретици на конспирацията, за които се твърди, че мразят полицията, бяха ликвидирани от служители на правоприлагащите органи след шестчасова обсада в района на Уайъмбила.

