Авария в промишлен завод в германската провинция Бавария обгази два града, съобщават местни медии.

Инцидентът е станал във фабрика в град Майнашаф, а заедно с него е обгазен и град Ашафенбург.

Германската Федерална служба за гражданска защита съобщи, че газовият облак може да е токсичен.

Властите призоваха хората от двете населени места да се приберат и да затворят прозорците, както и да следват указанията на полицията и пожарната служба.

По информация в германски медии до аварията се е стигнало, след като метална част е паднала в киселинна вана, което е предизвикало химическа реакция.

По първоначална информация един работник е пострадал, но не се съобщава какво е състоянието му.

Около 150 пожарникари са на място, както и аварийни екипи със защитни костюми, съобщава „Билд“.

