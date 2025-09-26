Астрономи са наблюдавали с помощта на космическия телескоп "Хъбъл" бяло джудже - изключително компактна звездна жарава, което изглежда е погълнало леден свят, подобен на планетата джудже Плутон, пише Ройтерс.

Откритието е от значение за вероятността за съществуването на обитаеми планети извън нашата Слънчева система.

Бялото джудже е с маса, равняваща се на около 57% от тази на Слънцето, и се намира в нашата галактика Млечен път на около 255 светлинни години от Земята - относително близо според космическите стандарти.

Бялото джудже е сред най-компактните обекти във Вселената, макар и да не е толкова плътно, колкото черните дупки. Звездите с маса до осем пъти по-голяма от тази на Слънцето изглежда са обречени да се превърнат в бели джуджета.

В крайна сметка те изгарят целия водород, който използват като гориво. След това гравитацията ги кара да колабират и да изхвърлят външните си слоеве в стадий на "червен гигант", като в крайна сметка оставят след себе си компактно ядро - бялото джудже.

Слънцето изглежда е обречено да завърши съществуването си като бяло джудже след милиарди години.

Бялото джудже в настоящото изследване е остатък от звезда, за която се смята, че е била с 50% по-масивна от Слънцето. В настоящата си компактна форма диаметърът му е приблизително равен на този на Земята, въпреки че то може би е 190 000 пъти по-масивно от нашата планета.

Астрономите вече са документирали как белите джуджета, благодарение на силното си гравитационно притегляне, поглъщат скалисти тела като планети, луни и астероиди. Учените използват телескопи, за да откриват на повърхността на белите джуджета материал, съдържащ елементите, от които са съставени тези обекти.

Изследователите са открили химически отпечатък, който показва, че погълнатият от бялото джудже обект не е бил предимно скалист, а леден свят, подобен на Плутон.

"Бялото джудже вероятно е погълнало фрагменти от кората и мантията на леден свят, наподобяващ Плутон", казва Снехалата Саху от Университета на Уорик в Англия, водещ автор на изследването, публикувано в сп. "Месечни бележки на Кралското астрономическо дружество".

Направените от екипа наблюдения предоставят доказателства, че ледени тела като тези в нашата Слънчева система съществуват и в други планетарни системи.

Водата е жизненоважен елемент за живота. Как обаче скалисти планети като Земята са придобили големи количества от нея остава предмет на дебати.

"В нашата Слънчева система се смята, че ледени тела като кометите са изиграли ключова роля за доставянето на вода до скалистите планети, включително Земята. Заедно с водата, те са доставили и други летливи и органични съединения като въглерод, сяра и сложни органични вещества, които са от съществено значение за пребиотичната химия и в крайна сметка за появата на живот", допълва Саху.

По същия начин в други планетарни системи се очаква телата, богати на вода, да служат като носители на тези фундаментални градивни елементи, потенциално допринасяйки за развитието на обитаеми среди.

Откриването на тела, богати на вода, около други звезди е потвърждение, че подобни резервоари съществуват извън нашата Слънчева система, отбелязват изследователите.

Учени по-рано наблюдаваха как бяло джудже бързо поглъща своя близнак.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK