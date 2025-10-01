Германската полиция арестува трима души, за които се предполага, че са членове на „Хамас“, съобщи германската прокуратура, цитирана от Си Ен Ен.
Смята се, че са се снабдявали с оръжия за убийства, насочени срещу израелски или еврейски институции.
Тримата са обвинени в членство в чуждестранна терористична организация и подготовка на акт на насилие, застрашаващ държавата.
Заподозрените са арестувани в Берлин и е планирано да се явят пред съдия в четвъртък. Двама от обвиняемите са германци, а третият е роден в Ливан.
„Поне от лятото на 2025 г. тримата са участвали в набавянето на огнестрелни оръжия и боеприпаси“, гласи изявление на германската прокуратура.
По време на арестите полицията е открила различни оръжия, включително автомат „Калашников“ (АК-47), както и значително количество боеприпаси.
През декември 2023 г. в съвместна операция германските и холандските правоохранителни органи задържаха четирима души и ги обвиниха в заговор за атака срещу еврейски институции в Европа. Четиримата бяха съдени в Берлин през февруари.
