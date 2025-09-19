Заподозрян в нападение над еврейски ресторант в Париж преди 43 години, при което загинаха шестима души и поне 20 други бяха ранени, е бил задържан от палестинските власти в Западния бряг, съобщи The Jerusalem Post.

Атаката с граната и оръжие срещу ресторанта „Jo Goldenberg“ в сърцето на еврейския квартал Маре през август 1982 г. беше най-смъртоносното антисемитско нападение във Франция от Втората световна война насам.

То беше част от вълна на насилие в чужбина от страна на палестински терористи, започнала през 70-те години. Досега никой не е бил съден във връзка с този случай.

Националната прокуратура за борба с тероризма (PNAT) заяви, че Интерпол я е информирал за ареста на Махмуд Хадер Абед Адра, известен като Хичам Харб, от палестинските власти, предават няколко френски медии.

През юли френски съдии разпоредиха съдебен процес срещу шестима души, включително Харб, в специален съд за тероризъм във връзка с атаката.

Франция приветства новината. Външният министър Жан-Ноел Баро публикува в Х, че арестът е станал възможен благодарение на решението на президента Еманюел Макрон да признае независима палестинска държава в понеделник, „което ни даде възможност да поискаме екстрадиция“.

Външният министър Жан-Ноел Баро заяви, че „нищо не може да промени решимостта на Франция да предприеме действия срещу тероризма и антисемитизма“.

Френският президент приветства сътрудничеството с Палестинската автономия и добави: „Работим заедно за бърза екстрадиция“.

Заедно с Франция, около 10 държави, включително Австралия, Белгия, Великобритания и Канада, се очаква да признаят официално палестинската държава в понеделник, преди годишната среща на лидерите на Общото събрание на ООН.

