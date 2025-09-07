Полицията в Южна Калифорния съобщи, че е арестувала двама мъже във връзка с кражбата на хиляди долари в брой и чекове от сватбено тържество миналата седмица.

Полицията заяви, че е използвала видеонаблюдение и други ресурси, за да идентифицира Армеан Ширехджини като основен заподозрян в кражбата, която е станала на 31 август в банкетна зала в Глендейл, Калифорния, пише ABC News.

Ширехджини е бил арестуван в четвъртък в дома си в Шърман Оукс заедно с друг мъж - Андраник Аветисян, който според полицията е бил шофьорът на колата, с която са избягали.

Полицията заяви, че е провела претърсвания в домовете на двамата мъже и е открила голяма сума пари в брой и десетки чекове, издадени на името на двойката, която е празнувала.

От други жилища са били иззети няколко огнестрелни оръжия и наркотици.

Свидетели разказаха, че заподозреният в кражбата е бил на приема около 90 минути, наблюдавайки дансинга.

Малко преди полунощ мъжът е влязъл в банкетната зала, грабнал подаръчна кутия, съдържаща парите и чековете, и напуснал сградата.

Камери за видеонаблюдение са заснели мъжа да се качва в черен автомобил от страната на пътника, след което напуснал района.

Жертвите са оценили, че кутията е съдържала около 60 000 долара в брой и чекове.

„Веднага щом разбрахме какво се е случило, музиката спря, всичко веднага спря. Седнах на дансинга и плаках, заобиколена от приятелите си“, разказа булката.

Полицията не е съобщила какви обвинения ще бъдат повдигнати срещу мъжете и заяви, че разследването продължава.

