Искането на европейските кметове, които пристигнаха в Турция, да посетят отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който е в затвора в Силиври, беше отхвърлено от Министерството на правосъдието, съобщи „Халк ТВ“.

Кметовете бяха посрещнати днес в истанбулската община Сараджане от заместник-кмета Нури Аслан и посетиха сградата на общината. След приветствието си Аслан заяви, че Министерството на правосъдието е отказало разрешение на европейските кметове да посетят Имамоглу в Силиври.

Нури Аслан каза, че кметовете на градовете-членки на Eurocities и B40 ще отидат в Силиври в 14:00 часа, за да предложат подкрепата си, въпреки че не са получили разрешение от министерството.

„Специалната награда за демокрация“, присъдена на Имамоглу от европейските кметове, бе връчена на съпругата на арестувания кмет, Дилек Имамоглу. Наградата бе връчена на Имамоглу от кмета на Барселона Колбони.

Имамоглу беше избран за кмет на Истанбул през 2019 г. и преизбран през 2024 г. Той беше арестуван на 19 март във връзка с разследване за „корупция“ и обвинения във „връзки с терористи“.

Поредицата от обвинения срещу него може да му попречи да участва в следващите президентски избори.

Арестът му предизвика демонстрации в цялата страна, които се превърнаха в най-тежките улични безредици от протестите в парк „Гези“ през 2013 г., които се разпространиха в цяла Турция и бяха брутално потушени от полицията.

