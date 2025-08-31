dalivali.bg
Американският президент възнамерява да премахне гласуването по пощата

Тръмп иска удостоверяване на самоличността на всеки гласуващ на всички избори

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:36 ч. 31.08.2025 г.

Американският президент Доналд Тръмп има намерение да издаде указ, с който ще изисква удостоверяването на самоличността на всеки гласуващ на избори, предаде „Ройтерс“.

„Удостоверяване на самоличността ще има на всички избори. Без изключения! Подготвям указ по този въпрос! Също така, няма да има гласуване по пощата, освен за тежко болните и за войниците, които са разположени далеч!“, заяви американският лидер, цитиран от БТА.

Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система, отбелязва „Ройтерс“.

Апелативният съд в САЩ обяви митата на Тръмп за незаконни - Какво следва?

Държавният глава и негови съюзници републиканци твърдят, че на избори масово гласуват хора, които не са граждани на САЩ.

Освен това Тръмп от години призовава да спре употребата на електронни машини за гласуване, като настоява вместо това да бъдат използвани хартиени бюлетини, които да бъдат преброявани на ръка.

Тагове:
