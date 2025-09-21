Активисти на „Грийнпийс“ от България и Румъния разпънаха голям спасителен пояс на пясъчната граница между двете държави с призив срещу добива на нефт и газ, съобщиха от неправителствената организация „Грийнпийс – България“.

Активистите настояха правителствата на Румъния и България да не финансират нови проекти за добив на нефт и газ и да въведат забрани за бъдещи сондажи в морските икономически пространства, обясниха от организацията. Поясът цели да даде сигнал, че морето е в опасност и трябва да сме обединени за опазването му, допълниха от „Грийнпийс“. В акцията са се включили също доброволци от Украйна, Словакия и Хърватия.

Петролен разлив, изтичане на метан и химикали или друг опасен инцидент, с каквито е характерна петролната и газовата индустрия, биха нанесли катастрофални щети на чувствителните морски екосистеми, предупредиха от организацията. Те допълниха, че последиците за риболова и туризма, които са основен поминък по Черноморието, биха били сериозни.

От „Грийнпийс“ уточниха, че в Черно море са планирани няколко проекта за добив на газ и подчертаха, че морето е уязвимо, тъй като е затворено и ограничено от водите на Световния океан

Опасностите пред Черно море вече са твърде много – военни действия, замърсяване, прекомерен риболов и загуба на биоразнообразие, посочиха от организацията. Заради промяната в климата, то е и сред най-бързо затоплящите се морета на планетата, а това прави екосистемите му още по-уязвими. Планираните сондажи ще засилят натиска върху него и ще допринесат за задълбочаване на климатичната криза. Проблемът вече става разпознаваем и за обществото – близо 13 хиляди българи са подписали петиция за спиране на проектите. В Румъния също има активна петиция срещу Neptun Deep, която е събрала близо 64 000 подписа, заявиха от „Грийнпийс“.

Продават ни идеята за енергийна независимост чрез добив на собствен газ, но газът от дъното на морето няма да е нито български, нито румънски, а на концесионера със сондата, който ще ни го продава на пазарни цени, заяви директорът на „Грийнпийс“ – България Меглена Антонова, цитирана в прессъобщението.

Време е България и Румъния да изберат бъдеще без изкопаем газ и да дадат шанс на чистата енергия, заяви Алин Танасе, координатор на кампанията „Климат и енергия“ в „Грийнпийс“ – Румъния, цитиран в прессъобщението.

Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво са установени за последната година в акваторията на България в Черно море. Общата площ на засечените разливи е 819 кв. км, съобщиха от "Грийнпийс - България" през август.

