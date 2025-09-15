За много туристи пътуването до район в Германия завършва с престой в болница. Особено агресивни стършели дебнат около него, причинявайки паника и болка.

Повече от 20 туристи са били ужилени от стършели около туристическата зона Анвайлер ам Трифелс през изминалия уикенд, съобщава RTL.

Според полицията насекомите са се държали изключително агресивно. Няколко души са били откарани в болница с анафилактични реакции - тежки, потенциално животозастрашаващи алергични реакции, които могат да настъпят бързо.

В един от случаите пожарникари и планински спасителни екипи дори са били разположени, за да спасят човек.

Впоследствие специалните екипи откриват няколко гнезда на азиатски стършели.

Полицията е поискала горската зона да бъде затворена и да бъдат поставени предупредителни знаци, докато се установи причината за нашествието и ситуацията се успокои.

Предполага се, че този вид стършел, произхождащ от Югоизточна Азия, е бил внесен във Франция чрез вносни стоки през 2004 г. и оттогава се е разпространил бързо в Европа. Той е в списъка на ЕС с инвазивни видове от 2016 г.

Опитите за унищожаването им се оказват неефективни въпреки значителните усилия.

Според NABU (Съюз за опазване на природата и биоразнообразието) азиатският стършел, подобно на европейския стършел, се счита за естествено миролюбив. Те жилят само за да защитят гнездата си.

