dalivali.bg
София
сега Слънчево
08 Слънчево
09 Слънчево
10 Слънчево
11 Незначителна облачност 11°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Администрацията на Тръмп отмени визите на 6 чужденци, писали подигравателни коментари за Чарли Кърк

Съобщението дойде в момент, когато Тръмп му връчваше посмъртно президентския „Орден на свободата“

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:47 ч. 15.10.2025 г.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отмени визите на 6 чужденци, които според американските власти са направили подигравателни коментари или са омаловажили убийството на десния активист Чарли Кърк, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че е решил да им отнеме визите, след като са били прегледани техни публикации в социалните мрежи и онлайн клипове за Кърк. 

Тръмп ще награди посмъртно Чарли Кърк на фона на репресии срещу леви организации

Съобщението дойде в момент, когато Тръмп връчваше посмъртно на Чарли Кърк президентския "Орден на свободата", най-високото отличие за цивилни в САЩ.

Американската администрация и нейните поддръжници са набелязали отделни хора заради коментарите им по отношение на Кърк, довело до уволнения или дисциплинарни мерки срещу журналисти, учители и други лица, които пораждат опасения за свободата на словото.

Шестимата, чиито визи са отменени, са от Аржентина, Бразилия, Германия, Мексико, Парагвай и Южна Африка. Имената им не се разкриват.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Пеевски отговори на Борисов: Готови сме да поемем отговорност за управлението на България

Пеевски отговори на Борисов: Готови сме да поемем отговорност за управлението на България
Премиерът Желязков отменя правителственото заседание

Премиерът Желязков отменя правителственото заседание
При избори днес: 8 партии в парламента, ГЕРБ-СДС увеличават преднината си, "ДПС-Ново начало" - втори

При избори днес: 8 партии в парламента, ГЕРБ-СДС увеличават преднината си, "ДПС-Ново начало" - втори
Борисов след изборите в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)

Борисов след изборите в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)
Грипът поваля по-рано: Човек до обяд е добре, следобед вече е на легло (ВИДЕО)

Грипът поваля по-рано: Човек до обяд е добре, следобед вече е на легло (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Комисията за защита от дискриминация се самосезира след репортаж на bTV
Комисията за защита от дискриминация се самосезира след репортаж на bTV
Снимка: Откриха храм на Слънцето на Перперикон
Откриха храм на Слънцето на Перперикон
Снимка: Посланикът на Израел: Денят беше невероятен, сълзите ни течаха безспир
Посланикът на Израел: Денят беше невероятен, сълзите ни течаха безспир
Лице в лице
Снимка: Социалните мрежи и децата
Социалните мрежи и децата
Снимка: Мирът в Близкия изток
Мирът в Близкия изток
Снимка: Политически барометър: Властта, опозицията и гражданите
Политически барометър: Властта, опозицията и гражданите
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука