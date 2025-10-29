Джип, управляван от 85-годишен мъж от Фрегона, се сблъскал челно с автобус, превозващ ученици от провинция в Италия. Ударът е бил толкова силен, че автобусът излезе от пътя и се преобърна в канавка.

Възрастният шофьор, който не е притежавал валидна шофьорска книжка, е загинал на място. Единадесет ученици от автобуса са били ранени, но засега състоянието им не е потвърдено като критично.

Местната транспортна компания съобщи, че шофьорът на автобуса „е направил всичко възможно, за да избегне най-лошото“.

Властите разследват причините за катастрофата, включително защо шофьорът на е бил на пътя без книжка.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK