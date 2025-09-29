dalivali.bg
7 станаха починалите от предполагаема вътреболнична инфекция деца в румънския град Яш

Бебе на три месеца е починало в събота, а други шест деца са починали миналата седмица

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:50 ч. 29.09.2025 г.

Бебе на три месеца, заразено с бактерията Серация марцесценс (Serratia marcescens) и транспортирано за лечение от румънския североизточен град Яш в Букурещ, е починало в събота. 

Други шест деца, заразени със същата бактерия, починаха от предполагаема вътреболнична инфекция миналата седмица, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Разследват дали вътреболнична инфекция е причинила смъртта на шест деца

От болничното заведение в Букурещ, където е било транспортирано детето, заявиха, че става въпрос за момиченце на три месеца, което е имало малформация на хранопровода и е било оперирано многократно.

Момиченцето е било прието в болницата в Букурещ на 13 септември в интензивно отделение, тъй като още при постъпването си там е било в изключително тежко състояние с полиорганна дисфункция.

Изследвания при постъпването му в болницата са доказали заразяването с бактерията, а сред причините за смъртта на бебето се посочва "инфекция, свързана с медицински грижи в друго болнично звено".

