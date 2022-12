Преди 65 години убийството на дете разтърсва американския град Филаделфия. Случаят става известен като "Момчето от кутията", но все още не е разкрит. Сега е постигнат пробив в разследването с помощта на ДНК анализи и случаят може да бъде разрешен.

Повече от шест десетилетия по-късно полицията е успяла да идентифицира детето, чието тяло е открито на 25 февруари 1957 г. в картонена кутия извън града, съобщиха телевизионните оператори CBS и NBC, позовавайки се на полицейски източници.

С помощта на ДНК анализи са открити и роднини на безименното преди това момче. Намерен е и неговият акт за раждане. Семейството му е живяло в район около Филаделфия.

Въпреки че са минали толкова много години, все още могат да бъдат повдигнати обвинения в убийство. Тялото на момчето, което е било на възраст около 4-6 години, е било открито съблечено и завито в одеяло. Регистрирани са и множество следи от побой и няколко белега. Причината за смъртта е травма от тъп предмет. Детето е било измито и подстригано набързо и непрофесионално.

След като тялото на момчето е намерено, полицията предполага, че бързо ще успее да го идентифицира. Но разследването се проточва с години и не води до пробив. Из цяла Филаделфия е разпространен ликът на русото момче с молба за помощ от жителите на града.

BREAKING: Philadelphia Police sources confirm they have identified the 1957 murder victim known as “The boy in the box.” The department is expected to provide an update on the case next week. DNA and genealogical information helped detectives crack the case @CBSPhiladelphia pic.twitter.com/xN9sjFrYWT