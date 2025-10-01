Трагична новина разтърси цирковия свят през уикенда. 27-годишна циркова артистка от Майорка загина при инцидент по време на представление в германския гард Бауцен, Саксония.

Марина Б. падна от пет метра височина по време на трапецово изпълнение и удари главата си в ринга. Тя почина мигновено.

Публиката реагира с викове и паника. Родителите закриват очите на децата си и започват да бягат от шатрата, преди да дойде спешната помощ.

Причината за инцидента все още е неясна. Марин Б. не е използвала предпазно въже по време на изпълнението си. Това обаче не е необичайно - всеки изпълнител сам решава как да излезе на ринга.

Профилът на Марина Б. в Инстаграм разкрива колко много тя е обичала работата си.

„Всяка секунда си заслужава“, коментира акробатката под снимка, на която е с главата надолу под светлината на прожекторите.

„Тук горе работя най-добре“, споделя тя под друга снимка, на която също се носи високо над цирковата арена.

Опечалената майка на Марина Б. коментира инцидента в испанското предаване Y ahora Sonsoles.

По думите ѝ младата жена била изтощена и твърде натоварена. На репетициите също изглеждала преуморена.

„Инцидент. Поради разсейване, изтощение или стрес. Може би изтощението от това, че трябваше да поеме допълнителни представления“, посочва майката на загиналата жена.

View this post on Instagram A post shared by Marina Barceló (@marinabarcelo7)

Според нея циркът „Пол Буш“ трябва да поеме отговорност за случилото се.

„Не можем да повярваме какво се е случило“, коментират негови представители пред „Билд“. Причината за падането на младата жена все още се разследва, посочват те.

Според говорителя на цирка първото представление в града е било в петък, през следващите дни са планирани други. Сега обаче се очаква циркът да премахне шатрата си.

Председателят на Асоциацията на германските циркови компании (VDCU) нарече случилото се трагичен инцидент.

View this post on Instagram A post shared by Marina Barceló (@marinabarcelo7)

„Особено за посетителите и децата това е ужасно преживяване, шок“, казва Ралф Хуперц.

"Професията на акробатите е свързана с определени рискове и 100-процентовата защита е невъзможна за някои изпълнения. Акробатите поемат рискове, които самите те изчисляват и оценяват“, допълва артистът.

