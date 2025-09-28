Инцидент по време на цирково шоу в германския град Бауцен, провинция Саксония - един от артистите загина пред очите на публиката.

Все още не е ясно как точно е станала трагедията. Полиция и спешни служби незабавно са се втурнали към палатката, но не са успели да спасят изпълнителката – тя е починала от тежките си наранявания, съобщи „Билд“.

Много от зрителите са напуснали събитието в шок – дори преди да пристигнат спешните служби.

За очевидци са на разположение професионални услуги за подкрепа. Всеки, който се нуждае от помощ, може да се свърже с Регионалния контролен център в Хойерсверда.

Циркът е бил в град Бауцен от 26 септември и е трябвало да представя програмата си до 5 октомври.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK