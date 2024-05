„Това е една трагична и невероятно огромна загуба. Правилата във водата са твърде хлабави. Няма достатъчно правоприлагане, както и достатъчно закони. Но когато достигнат физически до някого, със сигурност ще има наказателно преследване и задълбочено разследване“, коментира Айра Лийсфийлд, която е адвокат с повече от 30 години опит в морското право.

Лодката, ударила момичето, е била с четири двигателя, което говори скоростта ѝ на придвижване и конските ѝ сили.

The latest on the Ella Adler investigation. Every week I gamble a boat just like the one impounded, operated by someone just like this person won't get me while diving. It should not be this way. #RIPEllaAdler pic.twitter.com/bhqrPI8QeL