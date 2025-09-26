14-годишно момиче почина след тайна операция за уголемяване на гърдите.

Според съобщения в местните медии бащата на Палома научил истината за смъртта ѝ едва на погребението - тя не е починала от болест, а след тайна козметична процедура.

Само ден преди трагедията в Мексико бащата на Палома - Карлос Арелано, получил обаждане от бившата си партньорка - майката на тийнейджърката, разказва "Билд".

Тя му казала, че Палома е дала положителен тест за COVID-19 в училище и че сега отиват в хижа в планините край Дуранго, където няма да имат телефонна връзка. Карлос ѝ повярвал, без да подозира какво всъщност се случва.

По това време - на 12 септември, момичето си е поставило гръдни импланти.

Процедурата е извършена от настоящия партньор на майката на Палома - Виктор. Той оперира момичето със съгласието на нейната майка, но без съгласие от бащата.

View this post on Instagram A post shared by carlos arellano (@arellanocar_)

Това, което трябвало да бъде козметична процедура, се превръща в кошмар.

Операцията предизвиква драматични усложнения - сърдечен арест и тежък оток на мозъка. Лекарите поставят Палома в изкуствена кома и я свързват с респираторен апарат.

Едва когато състоянието на момичето става безнадеждно, майката се свързва с бившия си партньор, за да му съобщи за състоянието на дъщеря им.

Ужасяващите подробности излизат наяве на погребението на Палома.

View this post on Instagram A post shared by carlos arellano (@arellanocar_)

„На погребението някои роднини ми казаха, че гърдите ѝ са по-големи отпреди, а когато попитах майка ѝ за това, тя твърдеше, че не е възможно и че нищо не знае. Помолих майка ѝ да напусне стаята, за да мога да се сбогувам с дъщеря си. По някаква причина тя не искаше. Накрая убедих нея и цялото ѝ семейство да си тръгнат. Сестра ми, снаха ми, майка ми и аз останахме в стаята. Прегледах тялото на дъщеря си и наистина тя имаше гръдни импланти. Направихме снимки на имплантите и белезите. Веднага поискахме аутопсия“, коментира бащата на момичето.

Карлос обвинява всички замесени в процедурата - лекаря, майката, болницата. Според бащата на Палома смъртта ѝ е свързана с прикриване.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK