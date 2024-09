Най-малко 14 души са били убити след редица удари срещу цели в Сирия, съобщи държавната информационна агенция на страната. Според нея атаките са дошли от Израел.

43 души са ранени, шестима от тях са в критично състояние.

Пет обекта са били атакувани, включително научноизследователски център, предаде Би Би Си.

Израел обикновено не коментира атаките в Сирия и не сега не е изразил позиция за случилото се.

