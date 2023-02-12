Въпреки студа и цели 6 денонощия под отломките спасителите продължават да откриват оцелели в Турция и Сирия след двете опустошителни земетресения.

В провинция Хатай под няколко бетонни плочи беше извадено 10-годишно момиче, цели 147 часа след първия трус.

Снимка: Редакторски екип

Пак там спасителите дочуват плач на малко дете под отломките. Откриват 7-месечно бебе, оцеляло след 139 часа без храна и вода.

Снимка: Редакторски екип

Чудо и в сирийския град Африн, където изпод развалините беше извадено 2-годишно момиченце.

Снимка: Редакторски екип

Под развалините в засегнатите райони остават още хиляди затрупани. Спасители предупреждават, че вече има голяма опасност от избухването на епидемии. Само в Турция във временни жилища и палатки са настанени един милион, останали без дом. В Сирия са около 800 000.

Броят на жертвите в Турция и Сирия вече надхвърля 28 хиляди. Ръководителят на хуманитарните мисии на ООН предупреди, че техният брой може да се удвои.