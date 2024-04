На 111-години британецът Джон Алфред Тинисууд вече официално е най-възрастният мъж на планетата, след като досегашния носител на титлата Хуан Перес почина на 114 години, месец преди да навърши 115.

„Или живееш дълго, или живееш кратко – общо взето няма какво да направиш по въпроса“, казва Джон в интервю за Гинес, по време на което му бе връчен и сертификатът.

Тинистууд не пуши, рядко пие и всеки петък яде риба с пържени картофи. През целия си живот е фен на футболния отбор „Ливърпул“, като е преживял всичките 19 титли на своя клуб и всичките 8 спечелени купи за Англия.

Според британецът тайната на дълголетието е „просто късмет“ и посъветва хората да водят умерен начин на живот:

„Ако пиеш твърде много, пушиш твърде много и ядеш много, най-вероятно ще пострадаш накрая.“

111-Year-Old John Alfred Tinniswood Receives Guinness World Record as Oldest Living Man



John Alfred Tinniswood, hailing from England and aged 111, has officially been recognized as the world's oldest living man, as confirmed by Guinness World Records.



