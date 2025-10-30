"11 души са пострадали, сред тях са три деца от 3 до 6 години, в резултат на нощната масирана атака в Запорожие. На всички се оказва медицинска помощ", съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението Телеграм.

Град Запорожие и регионът няколко часа бяха под руска масирана атака с ракети и дронове, се казва в съобщението на областния управител.

"Избухнаха много пожари в жилищни сгради. Има разрушения. Има удар по общежитие - няколко етажа са разрушени там. Повредени са и инфраструктурни съоръжения", информира Иван Фьодоров.

Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи.

Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK