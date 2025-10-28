С фокус върху традициите и иновациите в автомобилната индустрия в края на октомври бе открит реновираният комплекс на Силвър Стар в Пловдив – стратегически център за продажби и сервизно обслужване на Mercedes-Benz в България.

Реконструкцията на комплекса е реализирана в съответствие с най-високите глобални стандарти на Mercedes-Benz. Това включва редица подобрения по отношение на архитектура, функционалност и клиентско изживяване чрез нова зона за прием, дигитализирани процеси на обслужване и атмосфера като в 5-звезден хотел.

Дилърството разширява своята дейност в Пловдив, като изгражда и нов сервиз за каросерийно-бояджийни ремонти, където внедрява последните технологии в ремонтната дейност на автомобили с трилъчата звезда. Общата площ на комплекса е 43 хил. кв. метра, като обща разгъната застроена площ на всички сгради е вече над 6 хил. кв.м.

„Нашата визия за региона е дългосрочна – ще продължим да инвестираме в хора, инфраструктура и устойчивост, защото вярваме, че бъдещето на автомобилната индустрия се гради върху доверие, иновация и отговорност“, сподели Стивън Уитакър, председател на борда на директорите на Силвър Стар.

„Гордеем се, че сме тези, които носят това вълнуващо бъдеще на клиентите в България, в Пловдив – с обслужването, експертизата и ангажираността, които те очакват от водеща световна марка като Mercedes-Benz“, допълни Негован Йосифович, изпълнителен директор на Силвър Стар.

„Силвър Стар е изключителен партньор в глобалната мрежа на Mercedes-Benz. Техният професионализъм, стратегическа визия и отдаденост към клиента ги превърнаха в пример за дистрибутор не само в България, но и в целия регион,“ заяви Матиас Фьойхтер, директор „Управление на пазарите“ в централата на Mercedes-Benz. Той подчерта, че не случайно компанията е била отличена и като Генерален дистрибутор на годината за 2024 сред над 100 световни пазара.

Откриването бе отбелязано със специално събитие под мотото „Пътуване през времето“, което събра партньори, клиенти и представители на Mercedes-Benz. Гостите се насладиха на артистична програма в духа на концепцията „Минало, настояще, бъдеще“, вдъхновена от историята на Пловдив – един от най-старите градове в Европа. Символиката на темата преплете историята на града с визията на Силвър Стар и Mercedes-Benz за съчетанието между наследството, настоящето и бъдещето на мобилността.

Снимка: Silver Star

Силвър Стар е официален представител на Mercedes-Benz AG за България за марката Mercedes-Benz, на Daimler Truck AG за марките Mercedes-Benz, Unimog и FUSO, на Daimler Buses за Mercedes-Benz и Setra и на INEOS Grenadier. Компанията предлага целия спектър от услуги за бизнес и крайни клиенти, в това число продажба и следпродажбено обслужване на нови и употребявани леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси, както и продажби на резервни части. Дилърските центрове на Силвър Стар се намират в София, Пловдив, Варна, Бургас и Евро Старс в Русе.