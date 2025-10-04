Седмото издание на емблематичната програма BAR MASTERS завърши с оспорван двудневен финал на 29 и 30 септември в София. Организираната от Кока-Кола ХБК България инициатива, която вече години наред сплотява барманската общност в България, отново предложи вдъхновение, нови възможности и вълнуващи изживявания от света на коктейлите.

След месеци на оспорвани селекции, предизвикателства и обучения, 20 от най-добрите бармани в страната премериха сили в четири рунда, които тестваха тяхната креативност и техника. Журито, от световно признати експерти, единодушно присъди първото място на Павел Ненов, чийто коктейл Post Shift Michelada впечатли с вкус, история и безупречно изпълнение. Второто място заслужено спечели Цветан Калоянов с напитката Crème Du La Crème, а трети в класирането се нареди Крис Арсов с коктейла Two Hands, One Journey.

Снимка: Кока-Кола ХБК България

Началото на BAR MASTERS 2025 бе поставено още през април с ексклузивно двудневно събитие със специалното участие на някои от най-разпознаваемите имена от световната бар сцена. Програмата продължи с три оспорвани кръга, които подготвиха участниците за решителната финална надпревара. Първият етап стартира в социалните мрежи, където професионалистите трябваше да подготвят своя модерна интерпретация на класически коктейли и да представят своите рецепти с креативно визуално съдържание. Вторият кръг вдъхнови 29 от най-добрите бармани да изградят свои pop-up барове и да представят авторски концепции и напитки. Последният от предварителните кръгове - традиционният за BAR MASTERS бармански лагер - и този път се проведе извън границите на България. В двудневно приключение в Букурещ се впуснаха 21 от участниците, а най-добрите от предходния етап, имаха възможност да представят своите умения като гост-бармани в емблематични местни заведения.

Снимка: Кока-Кола ХБК България

Заключителният етап в София изправи финалистите пред поредица от изпитания, всяко по-атрактивно и по-оспорвано от предишното. Състезанието стартира с Espresso Martini Challenge, в който барманите представиха своя версия на Finlandia Espresso Martini, приготвена единствено със съставки от Mystery Box. Във втория рунд 15-те най-добри имаха едва 3 минути, за да създадат впечатляващ „Хайбол“ коктейл и да достигнат до следващия етап. Към третия рунд - The Signature Cocktail - преминаха 8 участници, които разказаха личните си истории чрез авторски напитки. В последния Multi-Sensorial Challenge четиримата финалисти трябваше да въздействат на сетивата на журито, което дегустираше коктейлите със завързани очи, разчитайки само на вкус и аромат. Участниците имаха задачата да създадат напитка, която разказва история, въздейства на повече от едно сетиво и оставя дълготрайно впечатление.

Снимка: Кока-Кола ХБК България

Финалът бе оценяван от жури, съставено от водещи имена в световната бар индустрия - Симоне Капорале, международно признат барман, носител на титлата International Bartender of the Year, бивш ръководител на легендарния Artesian в Лондон и съосновател на Sips Barcelona, бар №1 в света за 2023 г. според The World’s 50 Best Bars. Присъствието му бе връхната точка на събитието - той не само оценяваше участниците, но и закри финала на BAR MASTERS 2025 с впечатляващо барманско гостуване. До него в състава на журито бяха още Дики Кълимор, глобален бранд посланик на Bacardi, и Янис Иконому, бранд посланик на Schweppes за Северна Гърция и бар мениджър на Casablanca Social Club.

Победителят Павел Ненов заслужи наградата от 10 000 лв. - най-голямата до момента в историята на BAR MASTERS. Цветан Калоянов, заемащ второто място, бе отличен с 4 000 лв., третият в класирането - Крис Арсов - с 2 000 лв., а барманите от четвърто до десето място бяха наградени с ваучери за SBB на стойност 150 лв. Събитието бе отворено за публика и привлече стотици професионалисти и любители на коктейлната култура, превръщайки София в истинска столица на бар сцената.

Зад реализирането на BAR MASTERS 2025 застанаха и редица утвърдени марки от богатото 24/7 портфолио на Кока-Кола ХБК България. Сред тях бяха Schweppes, Finlandia, Bacardi, Martini, Jack Daniel’s, El Jimador, Brugal 1888, Highland Park, Jägermeister и Caffe Vergnano.

