Rexona, брандът, който подкрепя физическата активност, реши да разчупи стереотипа и да създаде първия подкаст в движение. Водещ е фитнес инфлуенсърът и предприемач Радостин Кузманов

Подкастите стават все по-популярни сред хората в България. Но когато чуят думата „подкаст“ всички си представят едно и също: двама души с микрофон, седнали удобно в студио.

Rexona, брандът, който подкрепя физическата активност, реши да разчупи стереотипа и да създаде първия подкаст в движение – „Тичащият подкаст“. Снимките му се проведоха по време на едно от най-големите спортни събития за годината – Wizz Air Sofia Marathon на 11 октомври.

Водещ на „Тичащият подкаст“ е фитнес инфлуенсърът и предприемач Радостин Кузманов. Той успя да избяга 5-километровата отсечка на маратона, докато разговаря с двамата си гости – актрисата Радина Думанян и инфлуенсъра Джулиан Лилянов. Това беше лично предизвикателство за Радостин, който призна, че не бяга толкова често. Тримата разговаряха за мотивацията, предизвикателствата и умението да не се отказваш – в спорта и в живота.

„Хората в подкастите обикновено са свръхподготвени за разговора – с грим, прическа и перфектно прецизирани отговори. Но когато тичаш, нещата са различни. Изморяваш се, задъхваш се, трудно ти е. Дори да си имал нещо предварително намислено, забравяш и разговорът тръгва в друга посока. Аз съм доволен и мисля, че успяхме да покажем истинските емоции от бягането. Дано повече хора да се мотивират от нас и да излязат да потичат след този подкаст.“ – разказва Радостин.

За щастие на всички участници в маратона, дъжд нямаше, но пред „Тичащият подкаст“ имаше препятствия.

„Това е от онези идеи, чието осъществяване разчита до голяма степен на външни обстоятелства. Наложи се да направим смяна на водещия в последния момент. По план това трябваше да бъде Ива Кузманова, съпругата на Радостин, но тя не се чувстваше добре. Имахме късмет, че той много бързо успя да се мобилизира и да влезе в обувките за тичане.“ – споделя Мариела Иванова, бранд мениджър на Rexona.

Подкастът не беше всичко. Rexona си постави още една амбициозна цел – да направи 42 км бягане в експо зоната на маратона. За целта всеки участник – маратонец или посетител – трябваше да тича по една минута на бягаща пътека. Изминатото разстояние от всеки се прибавяше автоматично към общия сбор. Заедно хората не само достигнаха 42 км, но дори ги надминаха. А един от участниците спечели наградата, отключила се при достигането на 42 км – спортен часовник за тичане.

С активностите си по време на маратона Rexona за пореден път доказва, че е бранд, който не просто говори за движението. Rexona буквално не спира да се движи и се надява да вдъхнови повече хора да го правят.