Фитнес зоната е снабдена с последно поколение уреди на TechnoGym, които превръщат всяка тренировка в преживяване

В сърцето на най-големия търговски център в Пловдив - Plovdiv Plaza Mall, официално отвори врати най-новият член на бързо развиващата се верига фитнеси Next Level. Това е поредният обек, който доказва, че спортът и качествената грижа за тялото могат да бъдат част от ежедневието - лесно достъпни, модерни и вдъхновяващи, а само сега с преференциални условия.

Фитнес с визия за бъдещето

Next Level Plovdiv Plaza се намира на етаж 4 в тяло А на сградата и разполага с над 1000 кв.м. модерно оборудвано пространство, съчетаващо простор и комфорт.

Фитнес зоната е снабдена с последно поколение уреди на TechnoGym, които превръщат всяка тренировка в преживяване. Независимо дали сте почитатели на кардио натоварването, бокса, вдигането на тежести или функционалните упражнения - тук ще намерите всичко необходимо за ефективна и мотивираща тренировка.

Снимка: Next Level

Движение за всеки стил на живот

Клубът предлага и разнообразна програма от групови занимания - от енергични класове като HIIT и функционални тренировки, до по-релаксиращи практики като йога и пилатес. Всички занимания се водят от сертифицирани треньори, които не просто обучават, а създават общност от хора с обща цел - повече движение и по-добро здраве.

Баланс между тренировка и релакс

След динамично натоварване, посетителите могат да се насладят на уютната СПА и релакс зона с парна баня, сауна и леден душ - перфектното допълнение към грижата за тялото и ума.

Посрещане с подаръци!

По случай откриването, Next Level Plovdiv Plaza ви кани да тренирате всеки ден само за 1.50 лв., като промоционалното предложение важи при закупуване на абонамент за фитнес за 4 месеца.

Снимка: Next Level

Достъпен за всички

Клубът е отворен както за клиенти с Next Level абонамент, така и за притежатели на MultiSport карта, което го прави удобен избор за всеки - от редовни трениращи до хора, които тепърва правят първата си крачка към активен начин на живот.

Ако някога сте търсили причина да започнете да се движите повече, то ето я – ново място, нова енергия, ново ниво - Next Level Plovdiv Plaza!