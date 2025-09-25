Във връзка с огромния интерес на феновете към представянето на мъжкия национален отбор по волейбол и своята 30-годишнина, А1 и MAX Sport предоставят безвъзмездно правата за излъчване на четвъртфиналния мач от Световното първенство България - САЩ на bTV. Срещата ще се проведе днес от 15:00 ч. и ще бъде излъчена едновременно по MAX Sport 2 и bTV, а студийната програма започва половин час по-рано – в 14:30 ч.

Българският национален отбор вече върна страната сред най-добрите осем в света за първи път от 15 години. „Лъвовете“ излязоха като победители от груповата фаза на шампионата във Филипините, а в осминафиналите категорично елиминираха Португалия с 3:0. Селекционерът Джанлоренцо Бленджини и съставът му показват отборен дух, амбиция и класа, които напомнят за славните години на българския волейбол.

По пътя към полуфиналите България ще се изправи срещу един от най-титулуваните тимове в историята – трикратния олимпийски шампион и бронзов медалист от игрите в Париж 2024 САЩ, който отстрани Словения с 3:1 и традиционно разполага с играчи от световна величина.

Жестът на А1 е за всички български ​ фенове, за които волейболът е страст и повод за национална гордост, както и част от празника на компанията, в който тя отбелязва 30 години иновации и подкрепа за обществото. ​ В богатото портфолио от спортни права на А1 присъстват редица водещи футболни турнири и първенства, сред които УЕФА Шампионска лига, УЕФА Лига Европа, УЕФА Лига на конференциите, испанската Ла Лига, италианската Серия А, Купата на Италия, Купата на Испания, Купата на Франция, Купата на Турция, Копа Либертадòрес и Копа Судамерикана. Всички те са достъпни за абонатите с пакет MAX Sport PLUS.