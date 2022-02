Знаете ли, че в Пуерто Рико карат... ски. Но не водни, а такива на сняг. И имат дори свой представител на зимните олимпийски игри в Пекин.

Става дума за Уилям Флахърти. 17-годишният пуерториканец беше 40-и в гигантския слалом, а в слалома - 48-и. Самото му присъствие на олимпийски игри е чудо. Когато е на 3 години лекарите го диагностицират с хемофагоцитна лимфохистиоцитоза - заболяване, при което имунната система атакува костите. Лекарите му дават само 10% шанс да оцелее.

"Нашият живот е като един много странен пъзел. В едни моменти е пълна трагедия, а в други - гордост и чест", казва майка му Анн.

Тя разказва, че Уилям е оцелял благодарение на кръвопреливания и една животоспасяваща трансплантация. Уилям приема костен мозък от... брат си Чарлс. Явно така се предава и любовта към ските.

"Oye papá, ¿ves? ¡Lo hemos conseguido! Hoy he hecho realidad un sueño mío. He terminado las 2 mangas en el Slalom Gigante de los Juegos Olímpicos y he acabado en la 40ª posición. Sólo puedo esperar volver a hacerlo en el Slalom, pero eso sólo lo dirá el tiempo." -William Flaherty pic.twitter.com/npSpC2RWES