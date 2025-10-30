dalivali.bg
Зов за помощ: 19-годишно момче се нуждае от средства за лечение след тежка катастрофа

Той е с тежка черепно-мозъчна травма и оттогава е на легло, казва бащата на момчето

Димитър Върбанов

Публикувано в  08:55 ч. 30.10.2025 г.

19-годишно момче от Велико Търново се нуждае от средства за лечение след тежка катастрофа. Инцидентът станал в средата на месец юни, край Арбанаси, а за лечението му в болница в Турция са нужни 300 000 евро.

Снимка: bTV

18 юни вечерта. 19-годишният Николай Тончев от Велико Търново пътува в автомобила на свой приятел. В района на село Арбанаси, колата се удря челно в друга. Най-тежко пострадал е Николай.

„Тежка черепно-мозъчна травма и оттогава е на легло. В България успяха да го реанимират, близо два месеца беше в реанимация, но дойде момент, когато трябваше да бъде изведен от реанимация. Но той нямаше пълно съзнание и се оказа, че няма институция, лекарска, която да продължи лечението“, обясни Емил Тончев – баща на Николай.

След като не намират лечение в България, семейството на Николай успява да го транспортира в болница в Турция. Лекарите там дават надежда, че Николай ще се вдигне на крака, но лечението трябва да продължи поне 6 месеца, а нужните средства са 300 000 евро.

Снимка: bTV

„Пакетната цена, която ни е направена в момента, е 50 000 евро на месец. Това е чисто рехабилитация, хранене и обслужване на детето. Излизат и различни допълнителни манипулации, като операции, чисто от травмата, която самият мозък създава. Лекарите дават големи надежди – между 6 месеца и една година – до пълно възстановяване на детето. Вече движим крайниците, има почти пълно съзнание, отговаря на всички команди, разбира всичко, познава цветовете, възстановява се доста добре“, каза Емил Тончев – баща на Николай.

Снимка: bTV

Пет дни след тежкия инцидент, който преобръща живота на младежа, Николай трябвало да държи изпит за Военноморската академия във Варна.

„Николай мечтаеше във Военноморската академия да влезе да учи. Да хване живота си в ръце и всички неща, които един млад човек желае да му се случат“, заяви Миролюба Тончева – леля на Николай.

„Даже с негови приятели си бяха намерили квартира във Варна, за да учат“, заяви Петя Димитрова – приятел на семейството на Николай.

Приятели и близки на момчето организират редица благотворителни кампании, с които да подпомогнат лечението му. Всички силно вярват, че той отново ще стъпи на краката си.

Банка: Уникредит Булбанк

IBAN: BG58UNCR70001526239415
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Емил Георгиев Тончев 
Основание: За лечението на Николай Тончев

БАНКОВА СМЕТКА ВЪВ ФОНДАЦИЯ "Павел Андреев"
https://pavelandreev.org/bg/campaign/spasete-nikolai-19-godihnoto-mi-dete-se-bori-za-jivota-si
Банка: Allianz Bank
IBAN BG03BUIN95611000742762
BIC BUINBGSF
Получател: Фондация Павел Андреев
Основание: Николай Тончев

