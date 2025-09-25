dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 16°
09 Разкъсана облачност 17°
10 Разкъсана облачност 19°
11 Облачно 21°
12 Облачно 22°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
Предавания Тази сутрин

Владимир Бибов: Тези почти 4 млрд. лв. са за точките, където водоподаването е поставено под сериозен риск

Реалната цел е до края на годината или началото на следващата Плевен да излезе от воден режим, добави той

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:03 ч. 25.09.2025 г.

Около 3,7 млрд. лева са нужни за най-спешните ремонти на ВиК мрежата в страната. Това стана ясно на първото заседание на Националния борд по водите. Средствата ще бъдат насочени към ключови довеждащи водопроводи и подмяна на най-амортизираната вътрешна мрежа.

3,7 млрд. лв. са нужни за решаване на водната криза в страната

„Тази сума е за критичните точки – там, където водоподаването е поставено под сериозен риск“, обясни Владимир Бибов, член на управителния съвет на Българския ВиК холдинг.

Плевен е сред районите с най-остра нужда от ремонт. В плана е включена подмяна на довеждащия водопровод от Черни Осъм, който захранва Плевен, Ловеч и Троян.

„Вече има първи стъпки – направено е зониране в града, започнала е подмяна на отделни участъци и са включени два нови сондажа“, уточни Бибов.

Въпреки мерките, проблемът с режима остава. В Плевен най-засегнати са високите квартали „Дружба“, „Сторгозия“ и Девети. Междувременно Ловеч също премина на нощен режим заради намалелите количества вода по основния водопровод.

Режим на водата за още 11 населени места в Ловешко

„Търсят се нови сондажи, а с подмяната на мрежата загубите трябва значително да намалеят. Реалната цел е до края на годината или началото на следващата Плевен да излезе от воден режим“, каза още Бибов.

По данни на ВиК холдинга проблеми с водоподаването имат около 200 населени места в страната.

Вижте още във видеото. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Натали Трифонова стана майка на момченце

Натали Трифонова стана майка на момченце
Огромни пукнатини зейнаха в блок до строящото се метро в кв. „Хаджи Димитър“. Препоръчаха „незабавна евакуация“ (СНИМКИ)

Огромни пукнатини зейнаха в блок до строящото се метро в кв. „Хаджи Димитър“. Препоръчаха „незабавна евакуация“ (СНИМКИ)
След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.

След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.
Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID

Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Хиляди хора, родени между 1970 г. и 1990 г., може да са заразени с нелечима болест заради присадки

Хиляди хора, родени между 1970 г. и 1990 г., може да са заразени с нелечима болест заради присадки
Тази сутрин
Снимка: 4 лв. синя зона в София: Общински съветници се хванаха на бас да правят лицеви опори, ако това облекчи трафика
4 лв. синя зона в София: Общински съветници се хванаха на бас да правят лицеви опори, ако това облекчи трафика
Снимка: След зрителски сигнал: Кой нарисува крива пешеходна пътека на нов булевард в Пловдив?
След зрителски сигнал: Кой нарисува крива пешеходна пътека на нов булевард в Пловдив?
Снимка: Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари
Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари
Лице в лице
Снимка: Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Снимка: Николай Василев: Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския
Николай Василев: Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския
Снимка: Иван Иванов: Ролята на водоснабдяването и канализацията в държавата се подценява
Иван Иванов: Ролята на водоснабдяването и канализацията в държавата се подценява
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий