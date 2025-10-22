До дни Министерството на здравеопазването официално ще обяви намерението си да включи ваксината срещу варицела в Националния имунизационен календар.

В момента задължителните ваксини са 11, с новата ще станат 12. Ще бъдат обхванати всички деца, родени през 2025 г. – около 54 000 деца. Ваксината е двудозова.

Първият прием е между 12 и 15 месец на детето. Вторият прием ще бъде на 4-годишна възраст.

В момента ваксината се купува и се поставя по желание на родителите. Включването ѝ в Националния имунизационен календар ще я направил задължителна, но и безплатна.

За децата, родени пред 2025 г., ваксината остава по желание на родителите и трябва да бъде закупена от тях.

Справка, изготвена за bTV от Здравното министерство, показва, че интересът се повишава през последните години, но все още е недостатъчен, за да се получи колективен имунитет.

Една от причините със сигурност е свързана с цената, защото пълната имунизация излиза близо 300 лева.

Приложени дози срещу варицела по данни на МЗ:

2022 г. – 1605 бр.

2023 г. – 5345 бр.

2024 г. – 8025 бр.

2025 г. – 8133 бр.

Варицелата е едно от най-заразните инфекциозни заболявания . Вирусът може да разболее 8 от 10 присъстващи в стаята. Почти невъзможно е човек никога да не го срещне през живота си. Предава се главно по въздушно-капков път при кашляне, кихане или говор.

Вирусът се предава и при директен контакт с обрива на болния. При разчесване на пъпките е възможно да попаднат бактерии в кожата и да причинят усложнения. В редки случаи се стига до пневмония и в много редки – до менингит. Обикновено заболяването преминава сравнително леко, когато се кара в детска възраст.

По данни на Здравното министерство варицелата е най-често срещаното инфекциозно заболяване у нас. Вирусът предизвиква половината от случаите на заразни болести в България. До усложнения се стига в между 2 и 6% от случаите.

Ваксината срещу варицела съществува от близо 50 години и е задължителна в много държави от Европейския съюз.

Не са известни сериозни странични ефектни от прилагането на ваксината. Тя би предпазила децата и от събуждането на вируса в по-късна възраст и отключването на друго заболяване – херпес зостер.

С промените в наредбата за ваксинацията е предвидено Министерството на здравеопазването да поеме разходите по още една ваксина, която да се слага по желание и ще бъде безплатна. Тя е срещу много агресивния към бебета - респираторен синцитиален вирус (RSV). Право да си я поставят ще имат бременни и по този начин ще предпазят новородените от заразата.

Обикновено хората, които са се заразили с RSV, се възстановяват за около седмица, без да се нуждаят от медицинско лечение. Но вирусът може да причини тежко заболяване и смърт при бебета на възраст под 6 месеца, хора на възраст над 65 години и хора с компрометирана имунна система.

Коментара по темата на доц. Христиана Бацелова, специалист по епидемиология на инфекциозните болести – гледайте във видеото!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK